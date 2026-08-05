Гендиректор фирмы-перевозчика в Курске осужден условно за мошенничество

Компания получала субсидии за фиктивные льготные поездки Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранее в Курске был вынесен приговор генеральному директору организации, осуществляющей пассажирские перевозки. Он признан виновным по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как рассказали в прокуратуре, с марта 2021 года по январь 2023 года руководитель транспортной организации, возившей пассажиров по межмуниципальным маршрутам области, организовал фиктивный учет перевозок льготников.

Для этого без фактической перевозки пассажиров использовали 46 транспортных карт льготников. По ним было осуществлено 146 826 фиктивных транзакций.

На основании представленных недостоверных сведений организация получила из бюджета субсидий на 7 млн 267 тыс рублей.

Подсудимый полностью признал вину, а также добровольно возместил причиненный ущерб.

Суд дал ему два года условно с испытательным сроком год, а также оштрафовал на 800 тыс рублей.

Приговор вступил в законную силу.