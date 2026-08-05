Ракетная опасность объявлена в одном из районов Курской области

Авиаопасность сохраняется по всей Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность объявлена в приграничном Суджанском районе Курской области, сообщает оперативный штаб региона.

Сигналы тревоги прозвучали в 15.19. по Москве 5 августа. Если вы находитесь сейчас дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это могут быть коридор, ванная или кладовая. Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Кроме того, с утра 5 августа по всей Курской области сохраняются опасность атаки беспилотников и авиаопасность.