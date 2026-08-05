Под Курском 19-летняя продавец попала под статью за реализацию спиртного подросткам

Уголовное дело завели против 19-летней курянки. Девушка работала продавцом-кассиром в одном из магазинов и ее поймали на продаже алкоголя подросткам.

Курянку обвиняют по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

По версии дознания, в мае 2026 года девушка продала 17-летней покупательнице спиртное. До этого, в феврале 2026 года ее уже привлекали к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Уголовное дело сейчас направлено в суд, сказали в прокуратуре.