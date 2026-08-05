5 августа в Курской области будет до +35

МЧС предупредило об аномальной жаре 5-7 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

5 августа в Курской области будет переменная облачность. Без существенных осадков по прогнозу.

Ветер будет переменных направлений, днем 7-12 метров в секунду. Днем будет стоять сильная жара 30-35°.

Метеорологическая дальность видимости составит 3000-5000 метров.

МЧС региона накануне предупредило об опасном метеорологическом явлении 5-7 августа — сильной жаре местами на территории Курской области. Максимальная температура в эти дни достигнет 35-36 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.