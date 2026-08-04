Курянка лишилась денег, пытаясь купить билеты на концерт через сайт объявлений

Фото из архива КП

45-летняя жительница Курска обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Женщина собралась на концерт, намеченный на конец августа, и решила купить билеты через сайт объявлений. Договорившись с продавцом по переписке, курянка перевела на указанные им реквизиты 6,5 тысячи рублей и получила электронные билеты.

- Женщина заподозрила неладное и проверила их подлинность на официальном сайте организатора концерта. Проверка подтвердила: билеты оказались фальшивыми, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Попытавшись вновь связаться с продавцом, женщина увидела, что переписка удалена, а его аккаунт заблокирован.