В Курске отключат воду 6 августа

6 августа в Курске в связи с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ отключат холодную воду в Северо-Западном микрорайоне. Об этом информирует администрация города.
Уточняется, что с 9.00 до 17.00 отключениями будут охвачены следующие улицы:
- Косухина,
- Воробьева,
- пр-т Хрущева (за исключением д. 14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42),
- Мыльникова,
- Майский бул. (за исключением д. 9, 11),
- пр-т Энтузиастов (четные номера),
- пр-т Дружбы, д. 22-30,
- Студенческая, д. 36а,
- Бойцов 9-й дивизии, д. 185в, 185ж.
В этот период жилищно-эксплуатационным организациям предписано произвести ремонт водопроводных сетей.