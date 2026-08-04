В Курске отключат воду 6 августа

Фото из архива КП

6 августа в Курске в связи с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ отключат холодную воду в Северо-Западном микрорайоне. Об этом информирует администрация города.

Уточняется, что с 9.00 до 17.00 отключениями будут охвачены следующие улицы:

- Косухина,

- Воробьева,

- пр-т Хрущева (за исключением д. 14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42),

- Мыльникова,

- Майский бул. (за исключением д. 9, 11),

- пр-т Энтузиастов (четные номера),

- пр-т Дружбы, д. 22-30,

- Студенческая, д. 36а,

- Бойцов 9-й дивизии, д. 185в, 185ж.

В этот период жилищно-эксплуатационным организациям предписано произвести ремонт водопроводных сетей.