У курянки, устроившей пьяный дебош в детском саду, изъяли сына

Фото из архива КП

В Железногорске 35-летнюю местную жительницу осудили за хулиганство в детском саду.

30 июля нетрезвая женщина пришла в детский сад, где в присутствии своего ребенка громко и нецензурно выругалась в адрес заведующей. Заместитель руководителя учреждения сообщила об инциденте в полицию.

Прибывший на место сотрудник полиции сделал курянке замечание и потребовал прекратить ругань.

- В ответ она на повышенных тонах, с применением ненормативной лексики, проигнорировала законное требование полицейского, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Женщину доставили в отделение полиции, где был составлен административный протокол.

Как уточнили в пресс-службе, женщина состоит на учете в ПДН и не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Курянку приговорили к аресту сроком на 5 суток. Ее сын помещен в центр социальной помощи на 1 месяц.