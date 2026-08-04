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НовостиПроисшествия4 августа 2026 10:59

29-летний житель Куска задержан за попытку сбыть особо крупную партию наркотиков

У мужчины изъяли 1,3 килограмма запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Курской области

Фото УМВД России по Курской области

В Курске задержан злоумышленник, пытавшийся сбыть крупную партию наркотиков. Сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД России совместно с сотрудниками ГИБДД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии остановили автомобиль 29-летнего жителя Курска при изготовлении тайников-закладок.

- У него обнаружено и изъято 135 свертков с наркотическими средствами синтетического происхождения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Дома у мужчины нашли шесть видов наркотических средств. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила 1,3 кг.

Возбуждено уголовное дело. Курянину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соучастники преступной деятельности фигуранта устанавливаются.

Житель Курска задержан с крупной партией наркотиков. Видео УМВД России по Курской области