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НовостиПроисшествия4 августа 2026 10:00

В Курске при столкновении легковушек пострадали пять человек

«Лада Приора» не смогла разъехаться с ВАЗ-2112
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курске в аварии пострадали пять человек. ДТП зафиксировано ночью 3 августа на улице 50 Лет Октября.

Автомобиль «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя двигался со стороны улицы Пучковка в направлении Аэродромной и вблизи дома №155«А» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, которым управлял 21-летний молодой человек.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 и его пассажиры: девушка 2004 года рождения, девушка 2006 года рождения, пассажиры 2004 года рождения и 2005 года рождения, с травмами были доставлены в медицинское учреждение, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.