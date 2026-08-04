В Курске при столкновении легковушек пострадали пять человек

Фото из архива КП

В Курске в аварии пострадали пять человек. ДТП зафиксировано ночью 3 августа на улице 50 Лет Октября.

Автомобиль «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя двигался со стороны улицы Пучковка в направлении Аэродромной и вблизи дома №155«А» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, которым управлял 21-летний молодой человек.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 и его пассажиры: девушка 2004 года рождения, девушка 2006 года рождения, пассажиры 2004 года рождения и 2005 года рождения, с травмами были доставлены в медицинское учреждение, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.