Работнику курского предприятия станком оторвало кисть руки

Фото СУ СК РФ по Курской области

Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, 2 июля в Щиграх подсобный рабочий цеха синтетических изделий, работая на шарикоформирующей машине, угодил рукой в станок.

- В результате несчастного случая рабочий госпитализирован с диагнозом: травматическая ампутация левой кисти, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Обстоятельства произошедшего и виновные лица устанавливаются.