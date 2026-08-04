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НовостиПроисшествия4 августа 2026 8:05

Работнику курского предприятия станком оторвало кисть руки

Обстоятельства ЧП выясняют следователи
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, 2 июля в Щиграх подсобный рабочий цеха синтетических изделий, работая на шарикоформирующей машине, угодил рукой в станок.

- В результате несчастного случая рабочий госпитализирован с диагнозом: травматическая ампутация левой кисти, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Обстоятельства произошедшего и виновные лица устанавливаются.