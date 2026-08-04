Под Курском инвалид отсудил 214 тысяч рублей за невыданное лекарство

Суд полностью удовлетворил иск Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Солнцевского района Курской области провела проверку по обращению курянина о восстановлении его права на надлежащее лекобеспечение.

Мужчина является инвалидом второй группы и по жизненным показаниям и нуждается в приеме лекарства, который относится к числу препаратов, применяемых только в условиях стационара. Но с мая 2025 года по февраль 2026 года медучреждение не обеспечивало пациента необходимым лекарством, поэтому он покупал его за собственные средства, рассказали в ведомстве.

Прокуратура Солнцевского района направила в суд иск, в котором потребовала взыскать с медучреждения в пользу инвалида денежные средства, затраченные на покупку препарата и компенсацию морального вреда. Общая сумма иска составила 214 тысяч рублей. Кроме того, ведомство требовало обеспечить пациента жизненно важным лекарством.

Суд удовлетворил иск в полном объеме.

После вступления решения в законную силу прокуратура должна проконтролировать его исполнение.