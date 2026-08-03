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НовостиПроисшествия3 августа 2026 16:07

Раненого во время атаки ВСУ под Курском мужчину перевели в облбольницу

У пострадавшего акубаротравма и слепые осколочные ранения
Светлана ВОЛКОВА

В Курскую областную больницу госпитализирован из приграничного Рыльска Курской области мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Еще два дня назад 68-летний Николай Иванович во время атаки беспилотника ВСУ получил акубаротравму, а также слепые осколочные ранения. В местной райбольнице ему оказали первую помощь, а от госпитализации, по словам губернатора, он отказался.

3 августа мужчина снова обратился в районную больницу. Врачи решили направить его в областной центр.

Сейчас он находится под наблюдением медиков.