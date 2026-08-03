В Курской области преподавателя колледжа будут судить за взятки

Фото СУ СК РФ по Курской области

Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего преподавателя. Сотрудница колледжа города Дмитриева обвиняется в получении взяток.

- С 2022 по 2024 год обвиняемая, преследуя цель незаконного обогащения, получила от студентов колледжа взятки в виде денежных средств в общем размере 54 500 рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Деньги женщина получала за помощь в прохождении практики без фактической явки, защите отчета о практике и изготовлении выпускной квалификационной работы.

Уголовное дело направлено в суд.