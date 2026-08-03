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НовостиПроисшествия3 августа 2026 13:00

В Курской области преподавателя колледжа будут судить за взятки

Женщина два года брала деньги со студентов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего преподавателя. Сотрудница колледжа города Дмитриева обвиняется в получении взяток.

- С 2022 по 2024 год обвиняемая, преследуя цель незаконного обогащения, получила от студентов колледжа взятки в виде денежных средств в общем размере 54 500 рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Деньги женщина получала за помощь в прохождении практики без фактической явки, защите отчета о практике и изготовлении выпускной квалификационной работы.

Уголовное дело направлено в суд.