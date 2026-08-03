Житель Курска перевел мошенникам 970 тысяч рублей, думая, что покупает машину

Фото из архива КП

В Курске 44 летний мужчина попался на уловку мошенников при покупке машины. Узнав о планах жителя областного центра приобрести авто, один из знакомых прислал ему ссылку на группу с объявлениями о продаже автомобилей.

Курянин подобрал подходящее транспортное средство и перешел по указанной ссылке, чтобы связаться с менеджером. Он получил договор, заполнил его и отправил обратно, а затем перевел первый платеж - 357 тысяч рублей - на продиктованный менеджером банковский счет.

- После перевода мошенники потребовали доплатить оставшуюся сумму - 613 тысяч рублей. Мужчина выполнил и это требование, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Получив деньги, менеджер перестала выходить на связь. Общий ущерб, причиненный курянину, составил 970 тысяч рублей. 900 тысяч из этой суммы он взял в кредит.