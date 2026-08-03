В Курской области будут судить 58-летнего наркокурьера

Фото СУ СК РФ по Курской области

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил от неустановленного лица оптовую партию запрещенных веществ. Мужчина спрятал наркотики в лесополосе поселка городского типа Теткино Глушковского района для дальнейшего распространения.

- Тайник-закладка с оптовой партией наркотического вещества был найден и изъят сотрудниками регионального следственного управления, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Кроме того, в 2022 году обвиняемый получил еще одну оптовую партию наркотиков, предназначавшихся для распространения, и передал ее подельнику для доставки в Московскую область. Злоумышленника остановили сотрудники УФСБ России по Курской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.