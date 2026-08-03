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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:01

В Курской области будут судить 58-летнего наркокурьера

Мужчина обвиняется в покушении на сбыт запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил от неустановленного лица оптовую партию запрещенных веществ. Мужчина спрятал наркотики в лесополосе поселка городского типа Теткино Глушковского района для дальнейшего распространения.

- Тайник-закладка с оптовой партией наркотического вещества был найден и изъят сотрудниками регионального следственного управления, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Кроме того, в 2022 году обвиняемый получил еще одну оптовую партию наркотиков, предназначавшихся для распространения, и передал ее подельнику для доставки в Московскую область. Злоумышленника остановили сотрудники УФСБ России по Курской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.