Житель Курской области незаконно получил в качестве выплат более 1 млн рублей

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В Курской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Преступление выявила прокуратура Черемисиновского района.

В ходе проверки соблюдения законодательства при получении мер социальной поддержки выяснилось, что местный житель, зарегистрированный в Глушковском районе, не жил по месту регистрации. С начала 1990-х годов он проживал в Черемисиновском районе и не владел имуществом по месту регистрации. Тем не менее, в 2024 году он не раз обращался за получением выплат, представляя ложные сведения о постоянном проживании в приграничье, вынужденном переселении и потере имущества.

В частности, курянин изготовил фиктивные договоры найма жилья, указав ложные сведения о месте постоянного проживания.

- Гражданину были незаконно предоставлены различные меры социальной поддержки, в том числе единовременная материальная помощь, выплата в связи с утратой имущества первой необходимости, - прокомментировали в прокуратуре Черемисиновского района.

Кроме того, мужчине была назначена ежемесячная выплата и компенсация гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания. Общая сумма незаконно полученных выплат превысила 1,1 млн рублей.

В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.