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НовостиПроисшествия3 августа 2026 9:06

Пьяный курянин угнал машину у нового знакомого и врезался на ней в дерево

Мужчина не пострадал, но привлек внимание полицейских
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Курской области

Фото УМВД России по Курской области

В Железногорске сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который попал в ДТП на угнанной машине. Автомобиль, съехавший в кювет и врезавшийся в дерево, был обнаружен во время патрулирования. Водитель не пострадал, он оказался пьян.

- Ему предложили пройти проверку на алкоголь. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения, - прокомментировали в УМВД России по Курской области.

Как выяснилось, 24-летний мужчина не имеет прав и автомобиль ему не принадлежит. Молодой человек без спроса взял машину у знакомого, с которым выпивал. Фигурант пожаловался новому приятелю, что замерз, тот одолжил ему свою куртку. В кармане находились ключи от машины. После этого автовладелец ушел, а злоумышленник взял его ключи и отправился в поездку, в результате попав в аварию.

Возбуждено уголовное дело об угоне.