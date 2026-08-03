Курян предупредили о временном отсутствии горячей воды

Точное число курян, которые попадают под отключения, не сообщают Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

3 августа специалисты компании «РИР-Энерго» проводят ремонт на ряде улиц Курска, сообщили в мэрии города.

Из-за этого на некоторых улицах Курска временно не будет горячей воды. Точное число домов, которые попадают под отключения, а также сроки отсутствия коммунальной услуги, в мэрии не сообщают. Курянам рекомендуют самостоятельно проверять адреса отключений.

Актуальный график отключений можно найти на официальном сайте АО в разделе для потребителей: rirenergy.ru/customers/

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам: 39-48-39, 39-48-68.