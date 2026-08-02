В Курске ребенок на электросамокате врезался в легковушку

Фото: полиция Курской области

ДТП с участием средства индивидуальной мобильности произошло в Курске в пятницу, 31 июля. По предварительным данным полиции, в 15.55 около дома 54 по проспекту Анатолия Дериглазова столкнулись автомобиль "Шевроле Лачетти" и электросамокат, которым управлял девятилетний мальчик.

При ударе ребенок травмировался, его доставили в больницу. Автомобиль получил технические повреждения. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается к родителям и просит объяснить детям основы безопасного поведения на дорогах. По данным регионального управления ГАИ, на дорогах Курска с начала года произошло шесть аварий с участием детей, управлявших электросамокатом.