1 августа в Курской области будет до +29

Первый день августа обещает быть жарким Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

1 августа в Курской области прогнозируют переменную облачность. В регионе будет без осадков. Ветер синоптики обещают переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура составит днем 24-29°.

Метеорологическая дальность видимости в этот день будет 3000-5000 метров.

Неблагоприятные метеорологические явления 1 августа в Курской области не прогнозируются.

Но в большинстве районов региона сохраняется вероятность возникновения ЧС локального функционирования объектов жизнеобеспечения, и рост количества ДТП на трассах федерального и регионального значения, отметили в МЧС региона.