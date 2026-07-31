В Курске пройдет "День мороженого"

Мороженое будут раздавать 8 августа Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В парке КЗТЗ в рамках фестиваля «Курск – сердце Черноземья» 8 августа с 15:00 до 19:00 пройдет праздник «День мороженого».

В программе будут активности для гостей всех возрастов. А символ фестиваля Куряныч будет угощать посетителей курским мороженым, сообщили в правительстве региона.

Для юных гостей здесь пройдут творческие мастер-классы и развлечения. Кроме того, на территории парка будут яркие тематические фотозоны, а также мастеровой проспект с уникальными изделиями ручной работы.

С концертом выступят кавер-группа «Трубачи» из Белгорода, танцевальные коллективы и диджей. Также пройдет анимационная программа для детей.