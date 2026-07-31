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НовостиЭкономика31 июля 2026 12:50

В 2026 году в Курской области стало меньше юрлиц

Больше всего зарегистрированных в регионе организаций занимаются торговлей
Светлана ВОЛКОВА
На 1 июля в территориальном разделе Статрегистра Росстата по Курской области учтено 14714 организаций

На 1 июля в территориальном разделе Статрегистра Росстата по Курской области учтено 14714 организаций

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За январь – июнь этого года в Курской области зарегистрировано 218 юридических лиц, а ликвидировано – 504, сообщает Курскстат.

По данным ведомства, на 1 июля 2026 года в территориальном разделе Статрегистра Росстата по Курской области учтено 14714 организаций. 14107 из них являются юридическими лицами, а 607 – филиалами, представительствами и другими организациями без прав юридического лица.

Число индивидуальных предпринимателей, прошедших госрегистрацию и учтенных в Статрегистре в регионе составляет 28934.

Больше всего организаций в Курской области сосредоточено в торговле оптовой и розничной, а также в ремонте автотранспорта и мотоциклов (19,1% от общего количества).