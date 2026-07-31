В Курской области сократился объем строительно-монтажных работ

Наибольший объем работ выполнен в Курчатове, Курске и Железногорске Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Курскстата местными организациями за первое полугодие 2026 года выполнено строительно-монтажных работ на 79,9 миллиарда рублей. Это составляет 88,4 процента к соответствующему периоду 2025 года, в том числе в июне 2026 года — на 13,6 миллиарда рублей или 60,2 процента к июню 2025 года.

Наибольший объем строительно-монтажных работ был выполнен крупными и средними организациями области в Курчатове, Курске и Железногорске, а также в Советском и Фатежском районах.

На 1 июля 2026 года крупные и средние строительные организациями заключили договоров строительного подряда и прочих контрактов на сумму 7,1 млрд рублей.