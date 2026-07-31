В центре Курска водители БМВ и "Мерседес" лихачили на встречной полосе

В Курске задержали молодых водителей, которые нарушали в центре города общественный порядок и правила дорожного движения.

В Интернет распространилось видео, на котором возле дома 23 А по улице Карла Маркса лихачили водители автомобилей БМВ и Мерседес. Как рассказали в ГИБДД региона, они выезжали на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушали требования дорожных знаков и разметки.

Лихачами оказались граждане 25 и 20 лет. Их вызвали в ГАИ для составления административных материалов.

Молодые люди привлечены к административной ответственности по части1 ст.12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и по части4 ст.12.15 КоАП РФ «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения».