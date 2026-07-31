В курской поликлинике оборудуют зал лечебной физкультуры и сенсорную комнату

В Курске продолжается капитальный ремонт детской поликлиники на проспекте Энтузиастов. Это медицинское учреждение обслуживает маленьких жителей Северо-западного микрорайона города.

Четырехэтажное здание в ходе ремонта утеплили. В кабинетах стало намного теплее и комфортнее. Ремонт ведут поэтапно, по этажам. Сейчас на очереди первый. Каждый этаж будет оформлен в своем цвете.

Ремонт проводят также в старом полуразрушенном помещении восстановительного блока. Последнее время это отделение было в маленьких приспособленных кабинетах по разным адресам. Теперь его объединят в одном месте. Здесь оборудуют зал лечебной физкультуры, а также сенсорную комнату и массажный кабинет.

В восстановительном блоке планируют заниматься с детьми с хроническими патологиями бронхолегочной, костно-мышечной, нервной системы. Также здесь будут проходить реабилитацию ребята после перенесенных острых заболеваний и травм, рассказали в правительстве региона.