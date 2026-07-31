С 1 августа пересчитают пенсии 81 тысячи курян

Прибавка в каждом случае будет индивидуальной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Курской области проведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий 81 тысячи работающих пенсионеров. Это куряне, за которых работодатели платили страховые взносы в 2025 году.

Размер прибавки будет зависеть от суммы перечисленных взносов. Он рассчитывается с учетом стоимости пенсионного коэффициента и зависит от года выхода на пенсию. Поэтому увеличение у каждого будет индивидуальным. Максимально можно будет получить три пенсионных коэффициента, пояснили в региональном отделении Соцфонда.

Курским пенсионерам не нужно никуда обращаться. Все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически.

Таким образом пересчитают пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, если выплата была назначена в 2025 году и на лицевой счет человека, в связи с утратой которого она оформлена, поступили деньги, не учтенные ранее.