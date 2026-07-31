В последний день июля в Курской области будет до +28

В регионе будет тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

31 июля в регионе прогнозируют переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер в Курской области ожидают северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 23-28°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления по прогнозу МЧС региона не прогнозируются.

Однако в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера. Это может быть связано с обрывом ЛЭП и линий связи из-за их износа. Возможны также аварии на объектах жизнеобеспечения и увеличение количества ДТП на трассах федерального и регионального значения.