ВСУ атаковали АЗС, дома и автомобили в Курской области

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 30 июля до 09:00 31 июля, над Курской областью сбито 90 беспилотников ВСУ различного типа. Как сообщает оперативный штаб региона, 71 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Жеденовский Хомутовского района Курской области повреждены фасад дома, окна, а также забор. Там же один автомобиль уничтожен, а один — поврежден. В селе Жеденовка посекло еще два автомобиля.

В курском городе Рыльске поврежден забор.

На хуторе Фонов Рыльского района повредило покрытие между резервуарами на АЗС.