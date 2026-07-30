В Курске продлили срок содержания в СИЗО обвиняемым в грабеже

В Курске суд продлили срок содержания под стражей обвиняемым в разбойном нападении на женщину в поселке Вторая Моква Курского района.

Как следует из обвинения, ранее судимые уроженцы Железногорска Курской области и Дагестана по указанию жителя Курска вечером в мае этого года проникли в жилой дом. Там была пожилая женщина, которую они связали и избили. Угрожая расправой они требовали от нее деньги, рассказали в суде.

Опасаясь за жизнь, женщина рассказала, что у нее есть 180 тысяч рублей. Забрав деньги и оставив курянку связанной, прерступники скрылись.

За это обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Постановление о содержании их под стражей еще может быть обжаловано.