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НовостиЭкономика30 июля 2026 13:34

Под Курском идет ремонт двух участков трассы

Работы ведут в Солнцевском районе
Светлана ВОЛКОВА

В Солнцевском районе продолжается ремонт двух участков трассы Обоянь – Солнцево – Мантурово общей протяженностью 5,7 километров. Работы ведутся в рамках региональной программы по развитию транспортной системы и повышению безопасности дорожного движения.

На первом участке дорожники укрепили основание органоминеральной смесью и приступили к укладке выравнивающего слоя. Вскоре здесь появится финишное асфальтобетонное покрытие.

После завершения первого этапа подрядчик перейдет ко второму участку. Там запланирован комплексный ремонт: укладка двух слоев асфальта, укрепление обочин и обустройство съездов. Также дорожники обновят инфраструктуру: установят новые знаки, заменят остановочные павильоны, бордюры и нанесут свежую разметку, сообщили в правительстве региона.

Трасса имеет стратегическое значение для региона: она соединяет Обоянский, Пристенский, Солнцевский и Мантуровский районы, обеспечивая транспортную доступность для жителей и сельхозпредприятий.