Курское ЖКХ получит 163 млн рублей из резервного фонда

Курская область получит 163 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Деньги предназначены на поддержку предприятий ЖКХ. Эти средства до конца года направят 22 организациям, которые работают в приграничных районах области, сообщили в правительстве региона.

- Из-за введения режима КТО в Курской области и отселения людей было принято решение отменить плату за услуги ресурсоснабжающих организаций. Но куряне продолжают жить на части территории приграничья, и организации обеспечивают работу системы ЖКХ, при этом не получая прямой оплаты, - пояснил ситуацию глава региона Александр Хинштейн.

Компенсация даст возможность покрыть основные расходы и подготовить инженерную и сетевую инфраструктуру региона к осенне-зимнему периоду, отметил курский губернатор.