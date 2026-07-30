Ярмарки "Курский мед" развернутся в августе

В августе пройдут традиционные ярмарки «Курский мед — 2026». На распродажах можно будет купить свежий мед и продукты пчеловодства. Как рассказали в правительстве региона, торговать будут напрямую местные производители. Гости ярмарки смогут поучаствовать в дегустациях, а также узнать о правилах хранения лакомства.

Ярмарки пройдут в три этапа. Распродажи будут работать 1-2, 8-9 и 22-23 августа с 9:00 до 17:00. Торговля развернется на площадке возле гипермаркета «Линия», что на улице Энгельса. Все товары обязательно пройдут ветеринарно санитарную экспертизу.