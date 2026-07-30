30 июля воздух в Курской области прогреется до +23

В Курской области сохранится прохладная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет западный и северо-западный 8-13 метров в секунду. Днем местами синоптики прогнозируют порывы 15-17 метров в секунду. Температура составит днем 18-23°. Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Но в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера. Это может быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа и погодных условий, нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения и увеличение количества ДТП на трассах федерального и регионального значения, сообщает ГУ МЧС региона.