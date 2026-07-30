Под Курском мать погибшего участника СВО через суд лишила госвыплат бывшего супруга

Дело рассматривали в Железногорске Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железногорске суд удовлетворил иск матери погибшего на СВО. Женщина требовала лишить отца погибшего права на получение государственных выплат и льгот.

Истица пояснила, что мужчина не участвовал в воспитании и содержании сына с рождения, несмотря на то, что был обязан платить алименты по решению суда. Общение отца с ребенком было редким и началось только в подростковом возрасте.

В свою защиту ответчик заявил, что не мог видеться с сыном из-за того, что жил в другом регионе, но он периодически присылал деньги. Однако суд счел эти доводы неубедительными. Было установлено, что отец не занимался воспитанием ребенка, не участвовал в его жизни и не поддерживал с ним близких отношений, рассказали в суде.

В итоге суд встал на сторону матери, лишив мужчину права на меры социальной поддержки, положенные родственникам участников СВО. Решение еще не вступило в законную силу.