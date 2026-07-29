В Курске суд отправил в СИЗО пенсионерку, которая помогала аферистам

Аферисты запугали супругов-пенсионеров из Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске суд отправил в СИЗО 65-летнюю уроженку и жительницу Республики Коми. Женщину обвиняют в хищении у пенсионерки пяти миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с 6 по 10 июня 2026 года Эмилия Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неизвестными мошенническим путем украла 5 195 000 рублей у 76-летней пенсионерки, рассказали в суде.

Женщина рассказала, что на ее мобильный телефон в мессенджер позвонили с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода представился следователем, по видео показал удостоверение и сказал, что курянка со своего банковского счета отправила 840 тысяч рублей преступнику, который находится в розыске.

По его словам, таким образом курянка спонсирует терроризм. Сначала запугав пенсионерку, затем он предложил сотрудничество, она согласилась. Потом "следователь" позвонил вновь и сообщил, что, так как курянка "спонсирует терроризм", ей нужно задекларировать свои деньги и деньги мужа. Для этого он предложил ей передать купюры курьеру, иначе ее не удалят "из списка".

Запуганная пенсионерка сняла в банке со своего счета миллион рублей, взяла 415 тысяч, которые хранила дома и по указанию передала неизвестной ей женщине. Затем курянка и ее муж сняли в банках со своих счетов 3,8 миллиона рублей и также по указанию аферистов передали курьеру–мошеннику. Для этого они специально отправились в Орел.

Кировский районный суд Курска избрал курьерше меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление в законную силу пока не вступило.

Курьер-мошенница, которой пенсионеры отдали 3,8 миллионов рублей, была задержана ранее.