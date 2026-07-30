В Курске выставят работы мастерицы Галины Власовой

Выставка будет работать в краеведческом музее Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курском краеведческом музее откроется мини-выставка работ мастерицы Галины Власовой (0+). Она создает глиняные куклы в русских народных костюмах.

Процесс изготовления игрушки начинается только осенью. Сначала отливается колокол, затем лепится куколка, потом она обсыхает, сушится в печи. На последнем этапе ее раскрашивают, используя специальные водяные краски.

Главный замысел мастерицы заключается в раскрытии разнообразия народного костюма, а также в сохранении памяти русских традиций.

Мини-выставка будет работать с 4 августа до 16 августа в составе основной экспозиции музея. Ознакомиться с ней можно после приобретения входного билета в музей, рассказали организаторы. Справки по тел.: +7 (4712) 70-21-28, +7 (4712) 51-15-81.