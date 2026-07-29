В Курск привезут подлинные предметы из северного чума

Жители и гости Курска смогут совершить путешествие на Крайний Север, не покидая города. 4 августа в 13:00 в Курском областном краеведческом музее открывается уникальная мини-выставка «Жизнь детства на Ямале» (6+). Экспозиция приехала из Приуральского районного краеведческого музея (село Аксарка, ЯНАО).

Выставка продлится всего две недели — с 4 по 16 августа.

Экспозиция перенесет гостей в традиционное жилище северных кочевников — чум. В составе основной музейной экспозиции будут представлены подлинные предметы быта, игрушки и архивные фотографии. Как рассказали в Курском краеведческом музее, гости увидят самодельные куклы и игрушки: традиционные куклы в национальных костюмах и коми-костюмах, игрушки из утиного носа («Н, ухуку»), деревянные погремушки.

Также здесь будут представлены деревянные модели лодок и нарт, игрушечный чумик, стружки в виде оленей, деревянные палочки «Щол» и игрушка «Вывко», летняя женская одежда (ягушка) с платком, игольницы, сумочки для рукоделия («тучанг»), расшитые бисером кошельки и шейные украшения.

На экспозиции представят этнографические фотографии. Это снимки, детально отражающие многовековые традиции, уклад жизни и повседневность детей в тундре.

На открытии выставки 4 августа будет присутствовать специальный гость из Ямало-Ненецкого автономного округа — Юлия Овсянникова, заместитель директора Приуральского районного краеведческого музея. Она лично познакомит первых посетителей с культурой коренных народов Севера.