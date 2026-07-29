В Курске покупатель требует вернуть три миллиона рублей, уплаченные за картину

Экспертизы разошлись в мнении по поводу авторства полотна Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Покупатель картины «Интерьер» обратился в Ленинский районный суд Курска, пытаясь вернуть три миллиона рублей, уплаченные за полотно. Сделка совершалась с полной уверенностью, что автор работы — известный русский художник Николай Сапунов, что было указано в договоре, рассказали в суде.

Однако после покупки у владельца возникли сомнения. Проведенная им экспертиза показала: картина написана профессионально, но кисти Сапунова не принадлежит. Истец потребовал расторгнуть сделку. Ситуация осложнилась тем, что у ответчика на руках имелось заключение другой экспертизы, подтверждающее подлинность работы.

Чтобы разрешить спор, суд предложил истцу назначить независимую судебную искусствоведческую экспертизу. Тот проигнорировал предложение, что суд расценил как нежелание доказывать свою позицию и вынес решение об отказе в иске. Сейчас дело рассматривается в Курском областном суде по апелляционной жалобе истца.