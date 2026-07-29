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НовостиОбщество29 июля 2026 8:58

29 июля в Курской области пройдут ливни и град

Столбик термометра поднимется до +23
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе будет стоять прохладная погода

В регионе будет стоять прохладная погода

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

29 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. В регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах прогнозируют ливни, град.

Ветер по прогнозу синоптиков ожидается западной четверти 8-13 метров в секунду. При грозах возможны порывы 15-18 метров в секунду. Температура составит днем 18-23°. Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

По данным МЧС региона опасные метеорологические явления в Курской области не прогнозируются.