29 июля в Курской области пройдут ливни и град

В регионе будет стоять прохладная погода Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

29 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. В регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах прогнозируют ливни, град.

Ветер по прогнозу синоптиков ожидается западной четверти 8-13 метров в секунду. При грозах возможны порывы 15-18 метров в секунду. Температура составит днем 18-23°. Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

По данным МЧС региона опасные метеорологические явления в Курской области не прогнозируются.