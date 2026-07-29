Под Курском арендаторы заплатят за разгром квартиры 178 тысяч рублей

Суд стал на сторону хозяйки квартиры Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Курском хозяйка квартиры отсудила компенсацию за разгромленное квартирантами жилье.

7 мая 2025 года женщина заключила с семьей устный договор найма квартиры. Через полгода, в ноябре, квартиранты решили тайком съехать со съемного жилья, не предупредив об этом хозяйку.

О том, что квартиранты выносят свои вещи, чтобы переехать в другое жилье, курянка узнала от соседки. После того, как жильцы съехали, хозяйка осмотрела квартиру и обнаружила множество повреждений жилья, также были сломаны мебель и бытовая техника.

После этого она несколько раз обращалась к бывшим квартирантам с требованиями возместить добровольно причиненный материальный ущерб. Но ее просьбы проигнорировали, рассказали в суде.

Тогда женщина обратилась в суд. Она просила взыскать сумму материального ущерба, а также компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Решением Октябрьского районного суда Курской области иск курянки удовлетворен полностью. С ответчиков в солидарном порядке взысканы материальный ущерб в сумме более 135 тысяч рублей, компенсация морального вреда в 20 тысяч рублей и судебные расходы на общую сумму более 23 тысяч рублей.