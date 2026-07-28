В Курской области разыскивают пенсионерку, которая не вернулась домой

Сообщить о местонахождении женщины можно по телефону 02 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Курской области продолжает розыск 67-летней Раисы Ивановны И.

20 июля женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. По информации полиции, она может передвигаться на общественном транспорте.

Приметы женщины: на вид 60-65 лет, рост 160-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые с сединой, есть бородавка с правой стороны лица в области подбородка.

Женщина была одета в зеленую футболку, темные брюки, а в руках у нее был желтый пакет.

Все располагающие информацией о местонахождении пенсионерки, могу обратиться в полицию лично или же по телефону 02, с мобильного телефона 102 или 112.