Под Курском ремонтируют мост через реку Оскол

В Мантуровском районе идет ремонт моста через реку Оскол на трассе Лукьяновка – Тим – Курск – Борисоглебск.

Специалисты полностью обновляют опоры, проезжую часть, ограждения и дорожные знаки. Сейчас идет армирование межбалочных швов, подготовка основания для плиты усиления и монтаж переходных плит.

Чтобы не перекрывать движение, ремонт разделили на этапы: пока работы идут на одной стороне моста, транспорт движется по другой. После открытия полноценного проезда дорожники приведут в порядок подмостовое пространство: покрасят конструкции, устранят дефекты, обустроят лестничные сходы и укрепят конусы, рассказали в правительстве региона.

Завершить ремонт планируют осенью. Работы ведутся по госпрограмме «Развитие транспортной системы Курской области».