Жители Черемисиновского района Курской области смогут посетить врачей-специалистов

С 28 по 31 июля в Черемисиновском районе будет работать мобильный медицинский комплекс Курской областной больницы. Прием ведут кардиолог, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог. Работа бригад организована в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Расписание выездов:

28 и 29 июля: п. Черемисиново, ул. Комсомольская, 30 (на базе ЦРБ).

30 июля: д. Ниженка, 23 (Ниженский ФАП).

31 июля: с. Русаново, 24А (Русановский ФАП).

На прошлой неделе специалисты завершили работу в Мантуровском районе. За четыре дня врачи проконсультировали 191 жителя. По итогам осмотров 30 пациентам назначено дополнительное обследование, двое направлены на плановую госпитализацию, сообщили в правительстве региона.

Всего в текущем году «Поезд здоровья» охватил 38 населенных пунктов региона, медицинскую помощь получили более 2,3 тысячи человек. До конца года планируется посетить еще восемь районов. Ознакомиться с графиком выездов можно на официальном сайте Курской областной больницы.