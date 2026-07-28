Курская область резко нарастила экспорт кукурузы

Также поставки кукурузы осуществлялись в Беларусь, Афганистан и Таджикистан Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года из Курской области экспортировали 55,3 тыс. тонн продовольственной кукурузы — это в разы больше, чем за аналогичный период прошлого года (130 тонн). Контроль за качеством продукции осуществляло региональное Управление Россельхознадзора.

Как сообщили в правительстве региона, основным покупателем стал Казахстан (96% от общего объема). Также кукуруза поставлялась в Беларусь, Афганистан и Таджикистан.

Вся продукция успешно прошла проверку: специалисты Россельхознадзора подтвердили ее соответствие международным стандартам и выдали необходимые фитосанитарные сертификаты.