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НовостиЭкономика28 июля 2026 10:00

Курская область резко нарастила экспорт кукурузы

Крупнейшим покупателем стал Казахстан
Светлана ВОЛКОВА
Также поставки кукурузы осуществлялись в Беларусь, Афганистан и Таджикистан

Также поставки кукурузы осуществлялись в Беларусь, Афганистан и Таджикистан

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года из Курской области экспортировали 55,3 тыс. тонн продовольственной кукурузы — это в разы больше, чем за аналогичный период прошлого года (130 тонн). Контроль за качеством продукции осуществляло региональное Управление Россельхознадзора.

Как сообщили в правительстве региона, основным покупателем стал Казахстан (96% от общего объема). Также кукуруза поставлялась в Беларусь, Афганистан и Таджикистан.

Вся продукция успешно прошла проверку: специалисты Россельхознадзора подтвердили ее соответствие международным стандартам и выдали необходимые фитосанитарные сертификаты.