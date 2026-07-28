Определили проект-победитель памятника Брежневу, который поставят в Курске

Определен победитель голосования на лучший проект памятника Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, который установят в Курске.

Как сообщили в правительстве региона, памятник поставят в городе в этом году за счет внебюджетных средств. Монумент станет подарком городу от мецената, почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина.

Монумент появится в год 120-летия Генсека ЦК КПСС.

Напомним, что до этого по итогам всероссийского конкурса Российская академия художеств составила шорт-лист, в который вошли четыре лучших работы. В регионе прошло голосование за лучший проект.

В итоге по мнению жюри РАХ лучшей работой стал проект заслуженного художника России Игоря Бурганова.

За проект Бурганова проголосовало более половины участников опроса — 10,8 тысяч человек.