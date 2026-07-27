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НовостиПроисшествия27 июля 2026 15:00

В Курске подростки для развлечения разбили стекла остановочного комплекса на площади Рокоссовского

Личности молодых людей установлены
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Курской области

Фото УМВД России по Курской области

Сотрудники Сеймского отдела полиции установили личности подростков, разбивших стекла остановочного комплекса на площади Рокоссовского в Курске.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Курской области, по данному факту проводится проверка.

В Курске подростки изуродовали остановку. Видео УМВД России по Курской области

Молодые люди признались, что находились в состоянии алкогольного опьянения и разбивали стекла для развлечения.

- Ущерб городскому имуществу превысил сумму 25 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе регионального УМВД России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме и возмещении ущерба.