В Курской области «Опель Астра» столкнулся с грузовиком, погибла девушка

Фото из архива КП

В Обояни в аварии погибла 25-летняя девушка. ДТП произошло ночью 26 июля на улице Луначарского.

В районе дома №67 автомобиль «Опель Астра» под управлением 35-летнего водителя, ехавший со стороны Белгорода в направлении Курска, столкнулся с автомобилем «Форд F-MAX» с полуприцепом «КРОНЕ SD», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

- В результате ДТП девушка-пассажир 2001 года рождения автомобиля «Опель Астра» скончалась на месте, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Водитель «Опеля» получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.