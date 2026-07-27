В Курской области молодой человек получил условный срок за нападение на друга

Фото из архива КП

17-летний житель Железногорска осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своего знакомого. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

26 ноября 2025 года несовершеннолетний уроженец Республики Армения, пришел на день рождения к другу. Юноша высказался нецензурной бранью в адрес именинника, а тот сделал приятелю замечание и толкнул его в плечо.

Подсудимый решил, что друг будет его бить, схватил со стола нож и нанес парню множественные удары в область головы, туловища и рук. у потерпевшего диагностированы множественные колото-резаные ранения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

На следующий день подсудимый узнал, что его друг в больнице и сам отправился в полицию.

- Подросток, взяв орудие преступления, с мамой и дядей обратился в полицию, где признался в совершении указанного преступления, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Молодой человек признал вину и раскаялся. Железногорский городской суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.