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НовостиПроисшествия27 июля 2026 9:22

Под Курском четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

Ребенок госпитализирован
Ольга ДАНИЛОВА
О ЧП сообщили в СК региона

О ЧП сообщили в СК региона

Фото: предоставлено пресс-службой.

ЧП произошло в городе Обоянь Курской области. Как сообщили в СК региона, здесь четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоквартирного дома.

ЧП произошло вечером 23 июля на улице Ленина. Ребенок был дома с бабушкой. В момент, когда женщина отвлеклась, девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.

Сетка не выдержала и девочка выпала из окна квартиры. Сейчас ребенок госпитализирован, ей оказывают медицинскую помощь.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Они выясняют тяжесть полученных ребенком травм, обстоятельства и причины произошедшего, а также условия жизни и воспитания ребенка. По результатам проверки буде принято процессуальное решение.

Курянам рекомендуют ставить на окна специальные фиксаторы, чтобы избежать ЧП.