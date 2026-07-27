Под Курском четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

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ЧП произошло в городе Обоянь Курской области. Как сообщили в СК региона, здесь четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоквартирного дома.
ЧП произошло вечером 23 июля на улице Ленина. Ребенок был дома с бабушкой. В момент, когда женщина отвлеклась, девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.
Сетка не выдержала и девочка выпала из окна квартиры. Сейчас ребенок госпитализирован, ей оказывают медицинскую помощь.
Следователи СК осмотрели место происшествия. Они выясняют тяжесть полученных ребенком травм, обстоятельства и причины произошедшего, а также условия жизни и воспитания ребенка. По результатам проверки буде принято процессуальное решение.
Курянам рекомендуют ставить на окна специальные фиксаторы, чтобы избежать ЧП.