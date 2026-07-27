В Курске поставят бюсты отличившихся в СВО

В Курске планируют создать аллею с бюстами Героев России. По задумке здесь установят бюсты отличившихся в боях на Курской земле, а также в ходе специальной военной операции. Для этого, как сообщили в правительстве региона, привлечены внебюджетные средства.

Проект будет реализован в рамках благоустройства площади Героев Курской битвы. Эта территория является частью мемориального комплекса. Основные работы здесь выполняют за счет средств федерального бюджета.

Сейчас здесь завершены черновые работы на объекте с фонтаном. Пусконаладочные запланированы на ближайшее время.

Ранее КП сообщила, что центральную аллею Мемориала памяти павших откроют 23 августа.